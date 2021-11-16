Про це очільник МВС Денис Монастирський розповів Ільві Йоханссон, комісарці Євросоюзу із внутрішніх справ. Вони поспілкувалися телефоном 16 листопада.
До теми Через загрозу мігрантів на кордні: депутати заслухають Монастирського в Раді
Чиновники обговорили ситуацію з нелегальними мігрантами на кордонах ЄС. Міністр внутрішніх справ наголосив, що Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з Євросоюзом, аби разом протистояти загрозам гібридного характеру.
Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу,
– зазначив Монастирський.
Міністр пояснив, що у МВС оцінили події на кордонах з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі. Є підстави прогнозувати ймовірну ескалацію й нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні. Через це туди направляють додаткові сили й проводять навчання територіальної оборони
Очільник МВС про облаштування кордону
Також Монастирський згадав про проєкт EU4IBM – "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні". Він вважає, що доцільно використати його другу фазу, аби облаштувати українсько-білоруську ділянку кордону. За словами урядовця, це допоможе покращити матеріально-технічну базу прикордонників й дасть змогу ефективно протидіяти незаконній міграції й переміщенню контрабанди.
Актуальне про ситуацію з мігрантами у Білорусі
- 16 листопада на польсько-білоруському кордоні постраждали 7 працівників поліції. Вони зазнали поранень внаслідок сутичок з мігрантами: ті кидали у них різні предмети. Одному з правоохоронців проломили череп.
- За інформацією ЗМІ, Білорусь розміщує мігрантів у логістичному центрі "Брузгі" біля польського кордону. Там біженці можуть заночувати або почекати, поки вирішиться питання їхньої міграції чи повернення на батьківщину.