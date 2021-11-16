Про це очільник МВС Денис Монастирський розповів Ільві Йоханссон, комісарці Євросоюзу із внутрішніх справ. Вони поспілкувалися телефоном 16 листопада.

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Чиновники обговорили ситуацію з нелегальними мігрантами на кордонах ЄС. Міністр внутрішніх справ наголосив, що Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з Євросоюзом, аби разом протистояти загрозам гібридного характеру.

Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу,

– зазначив Монастирський.

Міністр пояснив, що у МВС оцінили події на кордонах з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі. Є підстави прогнозувати ймовірну ескалацію й нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні. Через це туди направляють додаткові сили й проводять навчання територіальної оборони

Очільник МВС про облаштування кордону

Також Монастирський згадав про проєкт EU4IBM – "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні". Він вважає, що доцільно використати його другу фазу, аби облаштувати українсько-білоруську ділянку кордону. За словами урядовця, це допоможе покращити матеріально-технічну базу прикордонників й дасть змогу ефективно протидіяти незаконній міграції й переміщенню контрабанди.

Довідка. Цей проєкт розпочали у грудні 2019 року й реалізовуватимуть до червня 2022. Він передбачає впровадження реформ, які дозволять наблизити українську систему управління кордонами до стандартів ЄС.

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