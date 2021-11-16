Правоохоронці отримали травми під час сутичок із мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Про це поліція повідомила 16 листопада.

До теми Мігранти під час штурму проломили череп польському поліцейському

7 польських правоохоронців отримали поранення на кордоні

Унаслідок сьогоднішніх (мовиться про 16 листопада – 24 канал) поранено 7 поліцейських,

– розповіли у відомстві.

Поліція пояснила, що внаслідок сутичок з мігрантами поранення отримали:

поліцейський, якого вдарили каменем по голові;

жінка-поліцейська, яка отримала травму голови;

5 поліцейських із травмами рук та ніг.

Усіх поліцейських госпіталізували. Вони отримали травми від кинутих предметів.

На кордоні Польщі та Білорусі поранення отримали 7 поліцейських: дивіться відео

До речі, у відомстві, відводячи підсумок 16 листопада, повідомили, що ситуація на кордоні контрольована і серйозних інцидентів не зафіксували.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: останні новини

16 листопада поліція Польщі повідомляла, що мігранти на білорусько-польському кордоні в Кузьниці закидали прикордонників камінням. Через це серйозну травму голови отримав щонайменше один правоохоронець. Також постраждав ще солдат, який отримав удар каменем в обличчя. Йому надали медичну допомогу.

У цей же день Польща повідомила, що мігрантів на кордоні озброїли шумовими гранатами. Вони вже застосували їх щодо польських військових.

Перед тим, у ніч на 16 листопада на кордоні Польщі білоруські силовики руйнували паркан на лінії розмежування. Вони намагалися дати змогу мігрантам нелегально пробратися через кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше сказав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу для дестабілізації ситуації в ЄС.

Повний текст публікація поліції Польщі:

Внаслідок сьогоднішніх нападів поранено 7 поліцейських. Серед них поліцейський, якого вдарили каменем по голові та доправили до лікарні; жінка-поліцейська з травмою голови доставлена ​​до лікарні та 5 поліцейських із травмами рук та ніг. Травми було отримано від кинутих у нас предметів.