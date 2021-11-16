Правоохоронці отримали травми під час сутичок із мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Про це поліція повідомила 16 листопада.

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7 польських правоохоронців отримали поранення на кордоні

Унаслідок сьогоднішніх (мовиться про 16 листопада – 24 канал) поранено 7 поліцейських,
– розповіли у відомстві.

Поліція пояснила, що внаслідок сутичок з мігрантами поранення отримали:

  • поліцейський, якого вдарили каменем по голові;
  • жінка-поліцейська, яка отримала травму голови;
  • 5 поліцейських із травмами рук та ніг.

Усіх поліцейських госпіталізували. Вони отримали травми від кинутих предметів.

На кордоні Польщі та Білорусі поранення отримали 7 поліцейських: дивіться відео

До речі, у відомстві, відводячи підсумок 16 листопада, повідомили, що ситуація на кордоні контрольована і серйозних інцидентів не зафіксували.

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Повний текст публікація поліції Польщі:

Внаслідок сьогоднішніх нападів поранено 7 поліцейських. Серед них поліцейський, якого вдарили каменем по голові та доправили до лікарні; жінка-поліцейська з травмою голови доставлена ​​до лікарні та 5 поліцейських із травмами рук та ніг. Травми було отримано від кинутих у нас предметів.