Таким чином вони намагалися дати змогу мігрантам нелегально пробратися через кордон.

Читайте також Мігранти атакували польських прикордонників: одному пробили шолом

Міністр оборони Маріуш Блащак зазначив, що польська армія та прикордонники чудово впоралися зі завданням. За його словами, вони спільно змогли зміцнити пости на переході в Кузниці.

Польські служби відбили атаку з боку Білорусі та не допустили проникнення мігрантів на територію країни,

– додав очільник відомства.

Зверніть увагу! За даними прикордонної служби Польщі, 15 листопада зафіксували 244 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону.

Білоруські силовики ламають паркан, щоб мігранти могли прорватися / Фото з твітер Маріуша Блащака

Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу. Вони намагаються потрапити у Європу.

Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.

Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. Захід упевнений, що їх організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити на територію ЄС.

Текст публікації міноборони Польщі:

Білоруські служби під прикриттям ночі руйнують паркан, щоб дозволити мігрантам нелегально перетнути кордон.