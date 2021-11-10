Прем'єр-міністр Польщі Моравецький заявив, що ситуація, яку сформували на кордоні Польщі та Білорусі, – це вияв державного тероризму. Політик наголосив: події останніх днів стали випробуванням для його країни та загалом Європи.

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За словами Моравецького, ризики можуть зрости, а ситуація – погіршитися. Політик наголосив, що їм, можливо, доведеться мати справу з новими методами провокації з боку Лукашенка.

Це також "тиха помста" Олександра Лукашенка за підтримку демократичних виборів населення в Білорусі у серпні минулого року,

– заявив Моравецький.

Криза на кордоні Польщі та Білорусі