Прем'єр-міністр Польщі Моравецький заявив, що ситуація, яку сформували на кордоні Польщі та Білорусі, – це вияв державного тероризму. Політик наголосив: події останніх днів стали випробуванням для його країни та загалом Європи.
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За словами Моравецького, ризики можуть зрости, а ситуація – погіршитися. Політик наголосив, що їм, можливо, доведеться мати справу з новими методами провокації з боку Лукашенка.
Це також "тиха помста" Олександра Лукашенка за підтримку демократичних виборів населення в Білорусі у серпні минулого року,
– заявив Моравецький.
Криза на кордоні Польщі та Білорусі
- У листопаді 2021 року ситуація на кордоні Польщі та Білорусі погіршилася.
- Зокрема, 8 листопада велика колона з кількох тисяч осіб намагалась пройти через кордон Польщі.
- Наразі охорону на кордоні забезпечують 13 тисяч польських військових.
- Офіційна Варшава вже пригрозила повністю закрити кордон з Білоруссю.
- Речник польського уряду Петро Мюллер заявив, що офіційний Мінськ не відреагував на попередження Варшави.