Польща повідомила про це Білорусь через дипломатичні канали. Про це заявив речник польського уряду Петро Мюллер.

До речі Важка ніч: Польща затримала усіх мігрантів, які прорвалися вночі через кордон

Такий варіант подальшого розвитку подій розглядається,

– сказав Мюллер.

Він додав, що Мінськ не відреагував на попередження Варшави.

У Кремлі вже відреагували

Москва відреагувала на можливе закриття кордонів. Речник президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, мовляв, що це тільки ускладнить ситуацію.

Що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі

На білорусько-польському кордоні протягом останніх днів склалась напружена ситуація.

Наплив мігрантів в країни ЄС збільшився ще у вересні, але 8 листопада туди вирушила величезна колона нелегалів. Ситуацією стурбовані у Єврокомісії та НАТО.

Зранку 9 листопада у Польщі повідомили, що лише біля пункту пропуску в селищі Брузги може перебувати до 4 тисяч нелегальних мігрантів.

У відповідь Польща висунула 13 тисяч військових на кордон з Білоруссю.

У ніч на 10 листопада двом чималим групам мігрантів вдалось прорватись через кордон. Більшість затримали, однак деяким вдалось втекти.

Зверніть увагу! У НАТО звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні мігрантів як засобу тиску на Євросоюз. Переконані, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії спеціально звезли на кордон, щоб потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Сам Лукашенко традиційно звинувачує Захід.