Польша сообщила об этом Беларуси через дипломатические каналы. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.

Кстати Трудная ночь: Польша задержала всех мигрантов, которые прорвались ночью через границу

Такой вариант дальнейшего развития событий рассматривается,

– сказал Мюллер.

Он добавил, что Минск не отреагировал на предупреждение Варшавы.

В Кремле уже отреагировали

Москва отреагировала на возможное закрытие границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, мол, что это только усложнит ситуацию.

Что происходит на границе Беларуси и Польши

На белорусско-польской границе в течение последних дней сложилась напряженная ситуация.

Наплыв мигрантов в страны ЕС увеличился еще в сентябре, но 8 ноября туда отправилась огромная колонна нелегалов. Ситуацией обеспокоены в Еврокомиссии и НАТО.

Утром 9 ноября в Польше сообщили, что только возле пункта пропуска в поселке Брузги может находиться до 4 тысяч нелегальных мигрантов.

В ответ Польша отправила 13 тысяч военных на границу с Беларусью.

В ночь на 10 ноября двум немалым группам мигрантов удалось прорваться через границу. Большинство задержали, однако некоторым удалось скрыться.

Обратите внимание! В НАТО обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз. Убеждены, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии специально свезли на границу, чтобы потом вытеснить их на территорию Евросоюза. Сам Лукашенко традиционно обвиняет Запад.