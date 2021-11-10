Польша сообщила об этом Беларуси через дипломатические каналы. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.
Кстати Трудная ночь: Польша задержала всех мигрантов, которые прорвались ночью через границу
Такой вариант дальнейшего развития событий рассматривается,
– сказал Мюллер.
Он добавил, что Минск не отреагировал на предупреждение Варшавы.
В Кремле уже отреагировали
Москва отреагировала на возможное закрытие границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, мол, что это только усложнит ситуацию.
Что происходит на границе Беларуси и Польши
- На белорусско-польской границе в течение последних дней сложилась напряженная ситуация.
- Наплыв мигрантов в страны ЕС увеличился еще в сентябре, но 8 ноября туда отправилась огромная колонна нелегалов. Ситуацией обеспокоены в Еврокомиссии и НАТО.
- Утром 9 ноября в Польше сообщили, что только возле пункта пропуска в поселке Брузги может находиться до 4 тысяч нелегальных мигрантов.
- В ответ Польша отправила 13 тысяч военных на границу с Беларусью.
- В ночь на 10 ноября двум немалым группам мигрантов удалось прорваться через границу. Большинство задержали, однако некоторым удалось скрыться.