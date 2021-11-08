НАТО продолжает следить за ситуацией на польской границе. Кроме того, Альянс призывает режим самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко уважать международное право.
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Ситуация давит на союзников НАТО
В НАТО убеждены, что поток мигрантов давит на их союзников – Польшу, Литву и Латвию. Руководство Альянса пристально следит за ситуацией в регионе.
Использование мигрантов для противостояния со странами-членами НАТО в Альянсе называют недопустимым.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг контактирует с представителями стран, которые страдают от нашествия мигрантов со стороны Беларуси.
По данным журналистов, Польша планирует обратиться в Альянс за помощью из-за напряженной ситуации с мигрантами.
Эскалация на польско-белорусской границе: главное
- Утром 8 ноября колонна мигрантов из Беларуси двинулась к польской границе.
- В белорусской пограничной службе заявили, что действия мигрантов стали следствием безразличия польских властей.
- Польские власти перебросили на границу с Беларусью 12 тысяч военных. Дополнительные силы к границе стягивает также и Литва. Кроме того, в стране предлагают ввести чрезвычайное положение.