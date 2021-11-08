НАТО продолжает следить за ситуацией на польской границе. Кроме того, Альянс призывает режим самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко уважать международное право.

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Ситуация давит на союзников НАТО

В НАТО убеждены, что поток мигрантов давит на их союзников – Польшу, Литву и Латвию. Руководство Альянса пристально следит за ситуацией в регионе.

Использование мигрантов для противостояния со странами-членами НАТО в Альянсе называют недопустимым.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг контактирует с представителями стран, которые страдают от нашествия мигрантов со стороны Беларуси.

По данным журналистов, Польша планирует обратиться в Альянс за помощью из-за напряженной ситуации с мигрантами.

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