Такие данные известны по состоянию на 9 ноября. Об этом представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
К теме Польша заявила, что большая колонна белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов
На белорусско-польской границе находится до 4 тысяч мигрантов
Вчера (говорится о 8 ноября – 24 канал) мы подсчитали, что в районе границы с Польшей может быть ориентировочно 4 тысячи мигрантов. Это мигранты, которые находятся под контролем белорусов, вчера они разделились на разные группы, разбили лагеря на ночлег и, как я предполагаю, эту группу пополнят еще люди, которые приедут из Минска к нашей границе,
– рассказал Искр.
Речь идет о ситуации в районе Кузьницы Белостокской. Политик также рассказал, что:
- на территории Беларуси может находиться ориентировочно 12 – 15 тысяч мигрантов, которые хотят попасть в Европу;
- именно поэтому, по мнению спикера, "эскалация на границе будет долгосрочной".
Политик также вспомнил, что 8 ноября мигранты пытались пробить шлагбаум на границе. Однако польские службы предотвратили проникновение иммигрантов в страну. Искр назвал ситуацию "очень напряженной и очень сложной".
Эскалация на белорусско-польской границе: коротко
- 8 ноября в направлении границы двинулись колонна беженцев. Они направлялись к пункту пропуску "Брузги".
- Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что началась самая большая попытка насильственного проникновения в страну.
- Границу Польши охраняют 12 тысяч их военных. Польша приняла решение закрыть с 9 ноября пункт пропуска "Кузница" на границе с Беларусью.
- 9 ноября многие белорусские силовики отправились в лагерь мигрантов, которые с 8 ноября штурмуют границу с Польшей. Известно, что вооруженные мужчины движутся в направлении пограничного пункта пропуска "Кузница". Пока не известно, что силовики будут делать на границе Польши и Беларуси.