Такую информацию обнародовали в Министерстве обороны Польши. В ведомстве даже опубликовали видео, на котором заметны военные, движущиеся вдоль границы.

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Пока неизвестно, что белорусские силовики будут делать на границе Польши и Беларуси. Однако они движутся в сторону лагеря мигрантов.

Большая группа белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов в Кузнице,

– говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал страны ЕС помочь Польше справиться с потоком мигрантов с территории Беларуси, ведь ни польское правительство, ни Германия не могут с этим справиться самостоятельно.

Что этому предшествовало

В обед 8 ноября из Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.

По информации главы Службы охраны госграницы Польши, на границе находятся от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

С другой стороны границу охраняют 12 тысяч польских военных. Польша приняла решение закрыть с 9 ноября пункт пропуска "Кузня" на границе с Беларусью.

Днем ситуация на границе была напряженной. Мигранты пытались прорваться через границу. Двое мужчин ломали забор в то время, как польские пограничники распыляли им в лицо что-то из баллончиков. Мигранты отходили на несколько минут, но потом снова возвращались к ограждению.