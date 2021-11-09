Таку інформацію оприлюднили у міністерстві оборони Польщі. У відомстві навіть опублікували відео, на якому помітні військові, які рухаються вздовж кордону.

Важливо Вогнища та шум звідусіль: як минула ніч на білорусько-польському кордоні

Наразі невідомо, що білоруські силовики робитимуть на кордоні Польщі та Білорусі. Однак вони рухаються у бік табору мігрантів.

Велика група білоруських силовиків наближається до табору мігрантів у Кузниці,

– мовиться у повідомленні.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер закликав країни ЄС допомогти Польщі впоратися з потоком мігрантів з території Білорусі, адже ні польський уряд, ні Німеччина не можуть з цим впоратися самостійно.

Що цьому передувало

В обід 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

За інформацією голови Служби охорони держкордону Польщі, на кордоні перебувають від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів.

З іншого боку кордон охороняють 12 тисяч польських військових. Польща ухвалила рішення закрити від 9 листопада пункт пропуску "Кузня" на кордоні з Білоруссю.

Вдень ситуація на кордоні була напруженою. Мігранти намагалися прорватися через кордон. Так, двоє чоловіків трощити огорожу у той час, як польські прикордонники розпиляли їм в обличчя щось із балончиків. Ймовірно, це був сльозогінний газ. Мігранти відходили на декілька хвилин, але потім знову поверталися до огорожі.