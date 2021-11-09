Мовиться про ніч з 8 на 9 листопада. Про це повідомили війська територіальної оборони Польщі.

До теми Заворушення на польсько-білоруському кордоні, евакуація Саакашвілі: головні новини 8 листопада

Ситуація на польсько-білоруському кордоні спокійна

Ніч пройшла спокійно, ми залишаємось на вокзалі. Рука об руку з офіцерами та солдатами інших родів збройних сил ми захищаємо польський кордон,

– розповіли у відомстві.

Також там пояснили, що війська "залишаються на кордоні". Мігранти не загострювали ситуацію протягом ночі.

Ситуація на білорусько-польському кордоні в ніч на 8 листопада: дивіться відео

На кордоні Польща задіяла дрони, які спостерігають за ситуацією: дивіться відео

На польсько-білоруському кордоні ніч на 9 листопада пройшла спокійно / Фото з твітера військ тероборони Польщі

Зверніть увагу! 8 листопада на польсько-білоруському кордоні помітили колону мігрантів з Білорусі. За інформацією голови Служби охорони держкордону Польщі, на кордоні перебувають від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів. З іншого боку кордон охороняють 12 тисяч польських військових.