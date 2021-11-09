Мовиться про ніч з 8 на 9 листопада. Про це повідомили війська територіальної оборони Польщі.
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Ситуація на польсько-білоруському кордоні спокійна
Ніч пройшла спокійно, ми залишаємось на вокзалі. Рука об руку з офіцерами та солдатами інших родів збройних сил ми захищаємо польський кордон,
– розповіли у відомстві.
Також там пояснили, що війська "залишаються на кордоні". Мігранти не загострювали ситуацію протягом ночі.
Ситуація на білорусько-польському кордоні в ніч на 8 листопада: дивіться відео
На кордоні Польща задіяла дрони, які спостерігають за ситуацією: дивіться відео
На польсько-білоруському кордоні ніч на 9 листопада пройшла спокійно / Фото з твітера військ тероборони Польщі