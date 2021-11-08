Відповідна інформація з'явилась орієнтовно о 12:30. Про це написав у твітері міністр оборони Маріуш Блащак.
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Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю
На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності,
– заявив міністр оборони.
Пояснив, що разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації "готові захищати польський кордон".
У Міноборони Польщі показали групу мігрантів біля кордону: дивіться відео
Сотні мігрантів прямують на кордон з Польщею: дивіться відео
До речі, у прикордонній службі Польщі повідомили, що від початку 2021 року вони зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.
Наплив нелегалів на кордоні Польщі та Білорусі: що відомо
- Вранці 8 листопада сотні людей з рюкзаками прямували у сторону білорусько-польського кордону. Серед них були діти.
- У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що до такого кроку біженців підштовхнула "байдужість та нелюдське ставлення польської влади". Нібито поляки витісняють зі свого кордону мігрантів, які прямують в Європу з білоруської сторони.
- Натомість заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, зі сторони білоруського кордону "є бажання спричинити великий інцидент, бажано з пострілами та смертями".
- Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Зарин заявив, що розпочалася найбільша спроба насильницького проникнення у країну.
- Польський прем'єр-міністр скликав екстрене засідання антикризового штабу. У ньому мали брати участь прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, віцепрем'єр, глава МЗС Польщі та очільник Міністерства національної оборони.