Після появи інформації про велику кількість біженців на кордоні ситуацію в ефірі радіо прокоментував заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик.
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Польща висловилася про колони мігрантів біля кордону
За словами Вавжика, зі сторони білоруського кордону "є бажання спричинити великий інцидент, бажано з пострілами та смертями".
Готувалася велика провокація на кордоні Кузниця – Білосток (прикордонний пункт на польській стороні – 24 канал). Схоже, буде спроба силового перетину кордону,
– наголосив заступник міністра.
Вавжик запевнив, що польські служби готові до такого розвитку подій і відреагують адекватно.
Водночас речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Зарин заявив, що розпочалася найбільша спроба насильницького в'їзду в Польщу.
За словами Зарина, колони біженців очолюють білоруські силовики. Сформована ними група мігрантів складається переважно з молодих чоловіків.
Прем'єр скликає засідання антикризового штабу
Через критичну ситуацію на кордоні 8 листопада, о 13:00 відбудеться засідання антикризового штабу. У ньому візьмуть участь прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, віцепрем'єр, глава Міністерства закордонних справ Польщі та очільник Міністерства національної оборони.
Кордон Польщі – це не просто лінія на карті. За нею пролилася кров покоління поляків. Цей кордон є священним,
– написав у мережі Моравецький.
Він додав, що перед обличчям загрози охорона кордону має бути чимось абсолютно очевидним.
Сотні біженців біля кордону Польщі: що відомо
- Нелегальні мігранти продовжують перетинати білорусько-польський кордон. Однак вранці 8 листопада ситуація загострилася – на межі двох держав помітили сотні людей з рюкзаками.
- Вони прямували до пункту пропуску "Брузгі".
Сотні мігрантів прямують на кордон з Польщею: дивіться відео