После появления информации о большом количестве беженцев на границе ситуацию в эфире радио прокомментировал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.
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Польша высказалась о колоннах мигрантов возле границы
По словам Вавжика, со стороны белорусской границы "есть желание вызвать крупный инцидент, желательно с выстрелами и смертями".
Готовилась крупная провокация на границе Кузница – Белосток (пограничный пункт на польской стороне – 24 канал). Похоже, будет попытка силового пересечения границы,
– подчеркнул замминистра.
Вавжик заверил, что польские службы готовы к такому развитию событий и отреагируют адекватно.
В то же время представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Зарин заявил, что началась наибольшая попытка насильственного въезда в Польшу.
По словам Зарина, колонны беженцев возглавляют белорусские силовики. Сформированная ими группа мигрантов состоит преимущественно из молодых мужчин.
Премьер созывает заседание антикризисного штаба
Из-за критической ситуации на границе 8 ноября, в 13:00 состоится заседание антикризисного штаба. В нем примут участие премьер-министр Матеуш Моравецкий, вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Польши и глава Министерства национальной обороны.
Граница Польши – это не просто линия на карте. По ней пролилась кровь поколения поляков. Эта граница является священной,
– написал в сети Моравецкий.
Он добавил, что перед лицом угрозы охрана границы должна быть чем-то абсолютно очевидным.
Сотни беженцев возле границы Польши: что известно
- Нелегальные мигранты продолжают пересекать белорусско-польскую границу. Однако утром 8 ноября ситуация обострилась – на границе двух государств заметили сотни людей с рюкзаками.
- Они направлялись к пункту пропуску "Брузги".
Сотни мигрантов направляются на границу с Польшей: смотрите видео