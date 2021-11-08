После появления информации о большом количестве беженцев на границе ситуацию в эфире радио прокомментировал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

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Польша высказалась о колоннах мигрантов возле границы

По словам Вавжика, со стороны белорусской границы "есть желание вызвать крупный инцидент, желательно с выстрелами и смертями".

Готовилась крупная провокация на границе Кузница – Белосток (пограничный пункт на польской стороне – 24 канал). Похоже, будет попытка силового пересечения границы,

– подчеркнул замминистра.

Вавжик заверил, что польские службы готовы к такому развитию событий и отреагируют адекватно.

В то же время представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Зарин заявил, что началась наибольшая попытка насильственного въезда в Польшу.

По словам Зарина, колонны беженцев возглавляют белорусские силовики. Сформированная ими группа мигрантов состоит преимущественно из молодых мужчин.

Премьер созывает заседание антикризисного штаба

Из-за критической ситуации на границе 8 ноября, в 13:00 состоится заседание антикризисного штаба. В нем примут участие премьер-министр Матеуш Моравецкий, вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Польши и глава Министерства национальной обороны.

Граница Польши – это не просто линия на карте. По ней пролилась кровь поколения поляков. Эта граница является священной,

– написал в сети Моравецкий.

Он добавил, что перед лицом угрозы охрана границы должна быть чем-то абсолютно очевидным.

Обратите внимание! В пограничной службе Польши сообщили, что с начала 2021 года они зафиксировали более 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Большинство, примерно 17 тысяч, произошли в октябре, 7,7 тысячи – в сентябре, более 3,5 тысяч – в августе.

Сотни беженцев возле границы Польши: что известно

Нелегальные мигранты продолжают пересекать белорусско-польскую границу. Однако утром 8 ноября ситуация обострилась – на границе двух государств заметили сотни людей с рюкзаками.

Они направлялись к пункту пропуску "Брузги".

Сотни мигрантов направляются на границу с Польшей: смотрите видео