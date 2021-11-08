Соответствующая информация появилась ориентировочно в 12:30. Об этом написал в твитере министр обороны Мариуш Блащак.

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Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью

На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности,

– заявил министр обороны.

Пояснил, что вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации "готовы защищать польскую границу".

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Кстати, в пограничной службе Польши сообщили, что с начала 2021 года они зафиксировали более 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси.

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