Речь идет о ночи с 8 на 9 ноября. Об этом сообщили войска территориальной обороны Польши.

К теме Беспорядки на польско-белорусской границе, эвакуация Саакашвили: главные новости 8 ноября

Ситуация на польско-белорусской границе спокойная

Ночь прошла спокойно, мы остаемся на вокзале. Рука об руку с офицерами и солдатами других родов вооруженных сил мы защищаем польскую границу,

– рассказали в ведомстве.

Также там объяснили, что войска "остаются на границе". Мигранты не обостряли ситуацию в течение ночи.

Ситуация на белорусско-польской границе в ночь на 8 ноября: смотрите видео

На границе Польша задействовала дроны для наблюдения за ситуацией: смотрите видео

На польско-белорусской границе ночь на 9 ноября прошла спокойно / Фото из твиттера войск терробороны Польши

Обратите внимание! 8 ноября на польско-белорусской границе была замечена колонна мигрантов из Беларуси. По информации главы Службы охраны госграницы Польши, на границе находятся от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов. Границу охраняют 12 тысяч польских военных.