Речь идет о ночи с 8 на 9 ноября. Об этом сообщили войска территориальной обороны Польши.
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Ситуация на польско-белорусской границе спокойная
Ночь прошла спокойно, мы остаемся на вокзале. Рука об руку с офицерами и солдатами других родов вооруженных сил мы защищаем польскую границу,
– рассказали в ведомстве.
Также там объяснили, что войска "остаются на границе". Мигранты не обостряли ситуацию в течение ночи.
Ситуация на белорусско-польской границе в ночь на 8 ноября: смотрите видео
На границе Польша задействовала дроны для наблюдения за ситуацией: смотрите видео
На польско-белорусской границе ночь на 9 ноября прошла спокойно / Фото из твиттера войск терробороны Польши