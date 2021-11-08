В польской пограничной службе сообщили путешественникам, которые будут возвращаться из Беларуси, что им нужно следовать в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

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Реакция Евросоюза

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что использование мигрантов режимом Лукашенко, является недопустимым, поэтому она призвала самопровозглашенного президента прекратить этот беспредел.

Белорусские власти должны понимать, что давление на Европейский Союз из-за циничной инструментализации мигрантов не поможет им достичь своих целей,

– заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, президент уже провела переговоры с премьер-министрами Польши, Литвы и Латвии по мерам для преодоления кризиса. ЕС совместно с ООН будет работать над механизмом возвращения мигрантов с белорусско-польской границы в их страны.

Также Урсула фон дер Ляйен призвала членов Евросоюза ввести расширенные санкции против Беларуси.

О санкциях говорят и в Литве

В МИД Литвы предлагают внести в "черный список" аэропорты, которые режим Лукашенко использует для организации нелегальной миграции.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, Беларусь перешла к наступательным действиям и провокациям.

Европа не может больше медлить. Мы должны ввести санкции против аэропортов Беларуси. Все авиакомпании мира должны понимать, что они сотрудничают с преступным режимом, летая в Беларусь,

– заявил министр.

Официальный Вильнюс сотрудничает с польскими властями в вопросах по урегулированию кризиса на границе с Беларусью.

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