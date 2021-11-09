Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на чрезвычайном заседании Сейма. Его посвятили миграционному кризису на границе.

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Лукашенко проводит пропагандистско-дезинформационную деятельность

На помощь пограничникам Варшава направила 13 тысяч военнослужащих. В Минобороны Польши отметили, что Лукашенко проводит пропагандистско-дезинформационную деятельность. Цель самопровозглашенного президента – посеять недоверие к польской армии и вызвать хаос.

В Минобороны Беларуси вызвали военного атташе Польши

Тем временем в Беларуси готовят очередной ответный удар. Как сообщает БЕЛТА, военного атташе при посольстве Польши в Беларуси полковника Ярослава Кембровского вызвали в белорусское Минобороны. В Минске говорят, что любые заявления о причастности белорусской стороны к кризису с мигрантами неправомерны.

Отметим, что ранее из-за кризиса с наплывом мигрантов Польша решила ввести чрезвычайное положение на границе. На такой шаг пошла и Литва.

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Обратите внимание! Франция уже выразила готовность расширить пакет санкций против Беларуси – из-за кризиса на границе. Вопрос будет рассмотрен на Совете ЕС по иностранным делам 15 ноября..