Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Франции, опубликованном на сайте дипведомства.

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Франция хочет скоординированной защиты границ

Франция хочет скоординированного и единственного способа защиты наших внешних границ и готова рассмотреть возможность усиления мер против белорусского режима, людей и организаций, вовлеченных в эту торговлю людьми.

– сообщили в МИД Франции.

Во Франции солидарны с Польшей, Литвой и Латвией во время ситуации с миграционным кризисом. Именно режим Лукашенко, как считают в Париже, поддерживает незаконный ввоз мигрантов. Цель самопровозглашенного президента однозначна – дестабилизация ЕС.

Обратите внимание! Между тем, Лукашенко перекладывает всю вину в ситуации с мигрантами на Запад. Он заявил, что это польские власти "действовали жестко по отношению к мирным людям". Самопровозглашенный президент пожаловался на это главе Кремля Владимиру Путину.

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