Організація відчула свою цілковиту безпорадність протистояти цьому. Мовиться про атаку нелегальними мігрантами.

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Вони відбуваються зараз на території Білорусі у сторону Польщі, Литви та Латвії. Тамтешні прикордонники виявились взагалі безсилими відбивати атаки.

Ба більше, весь Європейський Союз виявився в цій ситуації заручником своїх же "демократичних цінностей", якими скористалися Путін та Лукашенко.

Почалося все ще кілька місяців тому, коли стали з'являтися усе більше повідомлень про спроби нелегальних мігрантів з Білорусі потрапити в Європу.

Ким є нелегальні мігранти

Тоді я спочатку вирішив, що мовиться саме про білорусів, які змушені в такий спосіб тікати від кривавого режиму Лукашенка.

Я подумав, що мовиться саме про білорусів-опозиціонерів, які побоюються, що офіційно їх з країни не випустять і арештують на кордоні.

Тому, мовляв, білоруський кордон воліють долати нелегально. Вже з європейської сторони здаються тамтешнім прикордонникам і просять в Європі політичного притулку.

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Схему "долання кодону, щоб попросити політичного прихистку" на свій лад почали використовувати білоруські працівники КДБ з російськими колегами із ФСБ Росії.

План Мінська і Москви

Вони її викрутили в такий спосіб, щоб Європі створити зайвий і чималий клопіт. Придумали, як створити ЄС нові проблеми, на подолання яких європейці будуть змушені витрачати тепер чималі ресурси: і людські, і фінансові.

Водночас ресурсів на це треба буде так багато, що простіше їм буде домовитися з Лукашенком, щоб він припинив. Європейці навзаєм зняли б частину санкцій. Приблизно такий, думаю, і є план в офіційних Мінська та Москви.

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Теоретично, людина має право розраховувати на захист та притулок, якщо:

у власній країні не почувається в безпеці (через політичні погляди, релігію чи сексуальну орієнтацію);

такій людині загрожує через це фізична небезпека;

вона не може розраховувати на допомогу місцевої влади та правоохоронців.

Для цього людині треба в той чи інший спосіб дістатися того закордоння і у представника влади (прикордонника, поліцейського чи чиновника мерії) попросити допомоги. Відтак мають забезпечити і проживанням, і харчуванням, і навіть певною сумою грошей.



Людина має право на захист і притулок / Фото Vatican News

Пошук притулку

Якщо привід для втечі цієї людини з Батьківщини визнають обґрунтованим, якщо людина зможе довести, що дійсно потерпала вдома від утисків, то їй взагалі:

нададуть посвідку на проживання;

призначать певне соціальне утримання;

почнуть вчити мові;

допомагатимуть з пошуком роботи.

Тому такій людині може "світити" і повноцінне громадянство в цій країні, нове для неї. Так це працює в цивілізованому світі: не тільки в ЄС, а й у тих державах, які долучилися до Женевської конвенції про статус біженців.

Саме цим правом, наприклад, користувалися втікачі з Радянського Союзу. Вони усіма правдами і неправдами опинялися за кордоном (у складі спортивних чи туристичних делегацій) і не хотіли повертатися "в комуністичний рай".

Те саме стосувалося й мешканців країн Варшавського блоку: втікачів зі Східної Німеччини, які примудрялися якось долати Берлінський мур, щоб опинитися у Західній Німеччині і попросити там собі притулку.

Звісно, таке "право на притулок" придумали не тільки заради втікачів з комуністичних країн, але й для тих усіх, хто тікав від локальних конфліктів, від диктаторів, від етнічних чи релігійних чисток тощо.

До речі! Серед тих, хто найбільше в попередні десятиліття просив притулку за кордоном, перше місце посідають саме росіяни, точніше чеченці, які тікали від влади Путіна та Рамзана Кадирова.

Ідея насправді чудова, дуже людяна. Вона дійсно дає шанс на захист, прихисток і майбутнє усім тим, кого на Батьківщині цього позбавили.



Найбільше потребують притулку чеченці, які тікають від Путіна та Кадирова / Фото Getty Images

Цією ідеєю вирішили скористатися російські працівники ФСБ та білоруського КДБ: не для себе (то було б ще пів біди), а для того, щоб заспамити, завалити Європу тисячами нелегальних біженців.

Саме тисячами, адже КДБ та ФСБ фактично організували ще один майже офіційний "коридор" масового потрапляння біженців до Європи – через Білорусь.

Майбутні біженці злітаються до Мінська з Африки, Близького Сходу та Середньої Азії. Вони потрапляють до Мінська через Росію, концентруються і під наглядом білоруських спецслужб їх пішки доправляють до європейських кордонів.

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Там вони ті кордони й атакують: ламають огорожу, руйнують паркани і в такий спосіб потрапляють на територію Європейського Союзу, де миттєво у першого ліпшого європейського прикордонника просять собі політичного притулку.

Європейці, згідно зі своїми правилами, не маю права їм відмовити. Вони змушені прихистити нелегалів, дати їм їжу, житло та гроші, щойно ті ступили на європейську землю і попросили собі політичного притулку.

Колона мігрантів крокує до кордону: дивіться відео

ЄС – у капкані Путіна і Лукашенка

Тому так сталось, що європейці стали заручниками своїх же людяних правил і законів. Остаточно в той капкан їх загнав Путін руками Лукашенка.

Навряд чи все ж таки Лукашенко до такого плану міг би допетрати. Я впевнений, що йому Путін підказав чи наказав це зробити.

Але не тому, що Путін особливо розумний чи хитрий, що зміг таке придумати. Він просто скопіював кризу з мігрантами, що була і є на Півдні Європи.

Там біженці з Африки та Близького Сходу човнами долають Середземне море, щоб потрапити в Європу до Греції, Італії та Іспанії і попросити собі притулку.



Біженці хочуть потрапити в Європу, щоб отримати притулок / Фото Zerkalo.lo

Путін вирішив повторити кризу

Таке ж Путін вирішив повторити Європі на її східних кордонах. Біженців концентрують в Білорусі (офіційна влада сприяє цьому), а потім вони атакують кордони ЄС. Білоруські прикордонники майже допомагають руйнувати ті паркани на європейському кордоні.

Польські чи інші прикордонники виявляються безсилими. Одного, двох, десятьох порушників кордону вони спроможні перехопити, зупинити, арештувати і депортувати.

Але коли мовиться про сотні чи навіть тисячі людей, які концентруються в одному місці й організованим натовпом порушують кордон, прикордонники безсилі.

Вони фізично не можуть зупинити таку навалу. Ба більше, якщо та навала ще й апелює до свого нібито цілком законного права попросити "політичний притулок".

Нова гібридна війна

Росія та Білорусь вдаються до нової гібридної війни. Вони чинять таке, що завдає їхньому супротивнику чималих втрат. Водночас завжди мають право обуритися.

Мовляв, ми тут взагалі ні до чого. Адже біженці – це взагалі "курди" якісь. Це ж ваші правила, що ви їм надаєте прихисток.

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В Європи – 2 шляхи

У Європи є 2 шляхи від цієї гібридної атаки мігрантами: відбитися або застосувати армію і зброю на кордоні. На це європейці навряд чи підуть, хоча й оголосили додатково мобілізацію своїй Нацгвардії.

Або ж шаленими темпами і мільйонними витратами будувати на своїх кордонах велетенські мури, щоб фізично відмежуватися від нелегалів і не дати їм навіть найменших шансів скористатися гарантованим Європою правом попросити політичний притулок.