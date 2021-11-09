Разговор состоялся 9 ноября, особое место в нем касалось ситуации на белорусско-польской границе – как отметили в пресс-службе Лукашенко – "жестких действий польской стороны в отношении мирных людей".

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Лукашенко и Путина обеспокоили "регулярные войска Польши"

"Особое беспокойство" режима Лукашенко вызывают "факты стягивания на границу регулярных войск Польши". В то же время события на границе назвали "тревожными фактами и тенденциями".

В то же время в России уже сообщили, мол, пристально следят за ситуацией на белорусско-польской границе. По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, в Кремле опасаются возможных последствий этого кризиса для России.

Справка. 8 ноября в Беларуси огромная колонна мигрантов двинулась к польской границе. По предварительным подсчетам, в направлении границы шли несколько сотен беженцев, которые направлялись к пункту пропуска "Брузги".

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