Разговор состоялся 9 ноября, особое место в нем касалось ситуации на белорусско-польской границе – как отметили в пресс-службе Лукашенко – "жестких действий польской стороны в отношении мирных людей".
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Лукашенко и Путина обеспокоили "регулярные войска Польши"
"Особое беспокойство" режима Лукашенко вызывают "факты стягивания на границу регулярных войск Польши". В то же время события на границе назвали "тревожными фактами и тенденциями".
В то же время в России уже сообщили, мол, пристально следят за ситуацией на белорусско-польской границе. По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, в Кремле опасаются возможных последствий этого кризиса для России.
Напряжение ситуации на границе Беларуси: последние новости
- В Беларуси заявили о том, мол, Польша стягивает военную технику к границе. Причиной этого стало именно обострение ситуации с мигрантами.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил: белорусские силовики прибыли на границу, чтобы координировать действия мигрантов. В то же время он считает, что беженцев контролируют именно спецслужбы Беларуси.
- Только возле пункта пропуска "Брузги" Польша насчитала примерно 4 тысячи нелегальных мигрантов. В Беларуси может находиться ориентировочно более 10 тысяч человек, стремящихся попасть в ЕС.
- В СМИ появилась информация, что Беларусь перевезла часть нелегальных мигрантов из-под границы с Польшей к литовской. С помощью авто перевезли несколько сотен человек.