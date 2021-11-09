Розмова відбулася 9 листопада, особливе місце у ній стосувалося ситуації на білорусько-польському кордоні – як зазначили у пресслужбі Лукашенка – "жорстких дій польської сторони щодо мирних людей".

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Лукашенка та Путіна занепокоїли "регулярні війська Польщі"

"Особливе занепокоєння" режиму Лукашенка викликають "факти стягування на кордон регулярних військ Польщі". Водночас події на кордоні назвали "тривожними фактами та тенденціями".

Водночас у Росії вже повідомили, мовляв, пильно стежать за ситуацією на білорусько-польському кордоні. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, у Кремлі побоюються можливих наслідків цієї кризи для Росії.

Довідка. 8 листопада у Білорусі величезна колона мігрантів рушила до польського кордону. За попередніми підрахунками, у напрямку кордону йшли декілька сотень біженців, які прямували до пункту пропуску "Брузги".

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