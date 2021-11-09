У Білорусі публікують кадри, де нібито польську військову техніку стягують до кордону. Водночас Польща звинувачує режим Лукашенка у блокуванні гуманітарної допомоги для мігрантів.

Зверніть увагу Польща заявила, що велика колона білоруських силовиків наближається до табору мігрантів

Яка ситуація на кордоні

За даними білоруської сторони, Польщі начебто розмістила військову техніку біля табору мігрантів. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що нелегалам на кордоні відправили гуманітарну допомогу, однак у Білорусі заблокували її отримання.

Білорусь заявляє про стягування військової техніки Польщею: дивіться відео

У Польщі заявили про проведення переговорів з лідерами Литви, Латвії, Естонії та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо кризи на кордоні з Білоруссю.

Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі й Польщі: головне