В Беларуси публикуют кадры, где якобы польскую военную технику стягивают к границе. В то же время, Польша обвиняет режим Лукашенко в блокировании гуманитарной помощи для мигрантов.

Польша заявила, что большая колонна белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов

Какая ситуация на границе

По данным белорусской стороны, Польша якобы разместила военную технику возле лагеря мигрантов. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нелегалам на границе направили гуманитарную помощь, однако в Беларуси заблокировали ее получение.

Беларусь заявляет о стягивании военной техники Польшей: смотрите видео

В Польше заявили о проведении переговоров с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом насчет кризиса на границе с Беларусью.

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное