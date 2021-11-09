Серед них були як діти, так й старші люди. Відомо, що людей перевозили у ніч з 8 на 9 листопада.

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Білорусь перевезла мігрантів під литовський кордон

Групу з 500 мігрантів доставили до литовського кордону з кордону з Польщею. Там кілька тисяч нелегальних мігрантів намагаються виїхати у Польщу з Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що:

озброєні білоруські прикордонники проінструктували людей і розпорядилися, щоб вони вночі йшли до Литви;

для цього їм сказали розділитися на групи по 20 – 25 осіб і чекати на подальші вказівки;

пізніше наказали розбитися на групи по 5 – 7 осіб;

мігрантів звозили військовими машинами.

Мігранти розповіли, як їх перевозили силою

Нелегали розповіли, що білоруські військові пізно ввечері 8 листопада силою посадили їх у військові вантажівки та відвезли у невідомому напрямку. Біженці розповіли, як все відбувалось:

"було темно, коли з'явилося багато військових;

ми з неділі були біля польського кордону, біля АЗС;

білоруські військові були там з обіду в понеділок, вони були з собаками, озброєні;

увечері їх побільшало, на них була інша уніформа, як у солдатів.

Тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, всіх – дітей, сім'ї, 500 осіб. Веліли сідати, сказали, що повезуть до Польщі. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору та близьких. Тоді білоруські прикордонники почали стріляти в повітря,

– розповів мігрант.

Згодом їх посадили в машини та везли протягом години. Мігранти розбили табір біля литовського кордону, а саме біля села Кадиш у Білорусі. Деякі з них групами намагалися пробратися на територію Литви.

За даними джерел видання, серед 500 перевезених людей – молоді чоловіки, жінки, діти до 12 років (молодшому всього 5 місяців) та люди похилого віку.

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