Серед них були як діти, так й старші люди. Відомо, що людей перевозили у ніч з 8 на 9 листопада.
Зауважте Білоруські мігранти підтвердили, що в геополітичних іграх страждають невинні
Білорусь перевезла мігрантів під литовський кордон
Групу з 500 мігрантів доставили до литовського кордону з кордону з Польщею. Там кілька тисяч нелегальних мігрантів намагаються виїхати у Польщу з Білорусі,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що:
- озброєні білоруські прикордонники проінструктували людей і розпорядилися, щоб вони вночі йшли до Литви;
- для цього їм сказали розділитися на групи по 20 – 25 осіб і чекати на подальші вказівки;
- пізніше наказали розбитися на групи по 5 – 7 осіб;
- мігрантів звозили військовими машинами.
Мігранти розповіли, як їх перевозили силою
Нелегали розповіли, що білоруські військові пізно ввечері 8 листопада силою посадили їх у військові вантажівки та відвезли у невідомому напрямку. Біженці розповіли, як все відбувалось:
- "було темно, коли з'явилося багато військових;
- ми з неділі були біля польського кордону, біля АЗС;
- білоруські військові були там з обіду в понеділок, вони були з собаками, озброєні;
- увечері їх побільшало, на них була інша уніформа, як у солдатів.
Тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, всіх – дітей, сім'ї, 500 осіб. Веліли сідати, сказали, що повезуть до Польщі. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору та близьких. Тоді білоруські прикордонники почали стріляти в повітря,
– розповів мігрант.
Згодом їх посадили в машини та везли протягом години. Мігранти розбили табір біля литовського кордону, а саме біля села Кадиш у Білорусі. Деякі з них групами намагалися пробратися на територію Литви.
За даними джерел видання, серед 500 перевезених людей – молоді чоловіки, жінки, діти до 12 років (молодшому всього 5 місяців) та люди похилого віку.
Мігрантів силою перевезли до кордону з Литвою: дивіться відео
Напруження ситуації на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою
- На польсько-білоруському кордоні 8 листопада помітили велику колону біженців.
- Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин назвав такі дії найбільшою спробою насильницького проникнення у країну.
- Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю. Його охороняють 12 тисяч їхніх військових.
- 9 листопада стало відомо, що багато білоруських силовиків вирушила до табору мігрантів, які з 8 листопада штурмують кордон з Польщею. Раніше повідомляли, що озброєні чоловіки рухаються в напрямку прикордонного пункту пропуску "Кузня".