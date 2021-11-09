За словами польського лідера, білоруські силовики прибули на кордон, аби координувати дії мігрантів.

Важливо Польща заявила, що велика колона білоруських силовиків наближається до табору мігрантів

У цьому контексті Анджей Дуда наголосив, що польські правоохоронці та прикордонники були готові до різних сценаріїв. Станом на 9 листопада їм вдалося запобігти порушенню кордону.

Ті групи мігрантів, які вчора вирушили до польського кордону, кілька тисяч осіб, очевидно, як видно на відеозаписах, були під контролем білоруських спецслужб, які в останній момент вивели цих людей зі звичайної дороги в ліс для того, щоб атакувати кордон Польщі та Білорусі, де немає прикордонного переходу,

– сказав президент.

За його словами, серйозних інцидентів вночі не відбулося, хоча спроби перетину кордону були.

Яка зараз ситуація на кордоні

За даними білоруської сторони, Польща начебто розмістила військову техніку біля табору мігрантів. Президент Дуда заявив, що нелегалам на кордоні відправили гуманітарну допомогу, однак у Білорусі заблокували її отримання. У Польщі заявили про проведення переговорів з лідерами Литви, Латвії, Естонії та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо кризи на кордоні з Білоруссю.

Що цьому передувало