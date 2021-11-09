По словам польского лидера, белорусские силовики прибыли на границу, чтобы координировать действия мигрантов.

Важно Польша заявила, что большая колонна белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов

В этом контексте Анджей Дуда отметил, что польские правоохранители и пограничники были готовы к разным сценариям. По состоянию на 9 ноября им удалось предотвратить нарушение границы.

Те группы мигрантов, которые вчера отправились к польской границе, несколько тысяч человек, очевидно, как видно на видеозаписях, были под контролем белорусских спецслужб, которые в последний момент вывели этих людей с обычной дороги в лес для того, чтобы атаковать границу Польши и Беларуси, где нет пограничного перехода,

– сказал президент.

По его словам, серьезных инцидентов ночью не произошло, хотя попытки пересечения границы были.

Какая сейчас ситуация на границе

По данным белорусской стороны, Польша якобы разместила военную технику возле лагеря мигрантов. Президент Дуда заявил, что нелегалам на границе отправили гуманитарную помощь, однако в Беларуси заблокировали ее получение. В Польше заявили о проведении переговоров с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по кризису на границе с Беларусью.

Что этому предшествовало