Про це мовиться у повідомленні міністерства закордонних справ Франції, яке опублікували на сайті дипвідомства.

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Франція хоче скоординованого захисту кордонів

Франція хоче скоординованого і єдиного способу захисту наших зовнішніх кордонів і готова розглянути можливість посилення заходів проти білоруського режиму, людей і організацій, залучених в цю торгівлю людьми,

– повідомили у МЗС Франції.

У Франції солідарні з Польщею, Литвою та Латвією під час ситуації з міграційною кризою. Саме режим Лукашенка, вважають у Парижі, підтримує незаконне ввезення мігрантів. Мета самопроголошеного президента однозначна – дестабілізація ЄС.

Зверніть увагу! Тим часом Лукашенко перекладає усю провину у ситуації з мігрантами на Захід. Він заявив, що це польська влада "діяла жорсткого щодо мирних людей". Самопроголошений президент поскаржився на це главі Кремля Володимиру Путіну.

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