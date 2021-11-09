В Беларуси обвиняют Польшу в миграционном кризисе на границе. В то же время заявления польской стороны режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко называют безосновательными.

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Заявления белорусского Минобороны

В Беларуси требуют от Польши доказательств своей вины. Кроме того, в Минобороны считают, что ситуация на границе якобы провокация.

Также режим Лукашенко называет размещение польских войск на границе для дополнительной охраны якобы необоснованным.

Белорусское Минобороны обвинило Польшу в том, что та не пригласила наблюдателей из Беларуси на границу и якобы отказывается от ведения переговоров. Однако режим Лукашенко утверждает, что "будет ждать предложений Польши".

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши: главное