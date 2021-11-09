В Кремле отметили "усилия" режима Лукашенко. Также Песков выразил надежду, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши никак не повлияет на Россию.

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Ситуация напряженная

Ситуацию с мигрантами в Беларуси в Кремле называют напряженной и тревожной. Однако Песков убежден, что "работа" режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко якобы убережет Россию от влияния этого кризиса.

Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет угрозой нашей безопасности,

– заявил Песков.

Спикер Путина также добавил, что Россия сотрудничает с Беларусью по этому вопросу, в частности на уровне спецслужб. По словам рупора Кремля, "самым главным для России является жизнь и здоровье людей, которые сейчас находятся на границе".

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное