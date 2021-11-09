Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на надзвичайному засіданні Сейму. Його присвятили міграційній кризі на кордоні.

До теми Міноборони Білорусі звинувачує Польщу у кризі і обурюється стягненню війська

Лукашенко проводить пропагандистсько-дезінформаційну діяльність

На допомогу прикордонникам Варшава направила 13 тисяч військовослужбовців. У Міноборони Польщі наголосили, що Лукашенко проводить пропагандистсько-дезінформаційну діяльність. Мета самопроголошеного президента – посіяти недовіру до польської армії та спричинити хаос.

У Міноборони Білорусі викликали військового аташе Польщі

Тим часом у Білорусі готують черговий удар у відповідь. Як інформує БЕЛТА, військового аташе при посольстві Польщі у Білорусі полковника Ярослава Кембровського викликали до білоруського Міноборони. У Мінську кажуть, що будь-які заяви про причетність білоруської сторони до кризи з мігрантами є неправомірними.

Зазначимо, що раніше через кризу з напливом мігрантів Польща вирішила ввести надзвичайний стан на кордоні. На такий крок пішла в Литва.

Актуально Путін руками Лукашенка загнав Євросоюз у капкан

Зверніть увагу! Франція уже висловила готовність розширити пакет санкцій проти Білорусі – через кризу на кордоні. Питання розглянуть на Раді ЄС з закордонних справ 15 листопада.