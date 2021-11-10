Нелегали з польського кордону намагалися повернутися до Білорусі. Однак силовики не пропустили їх назад.

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Натовп може стати небезпечним

Речник міністра-координатора спецслужб переконаний, що такі дії білоруських прикордонників зроблять натовп мігрантів небезпечнішим та агресивнішим, адже люди фактично опинилися у безвиході.

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Також, за словами Станіслава Жарини, події на кордоні ще раз довели, що рішення про закриття пункту пропуску "Кузня" було правильним.

Це також свідчить про правильність рішення прикордонної служби про закриття прикордонного переходу,

– заявив він.

Також речник міністра-координатора спецслужб додав, що дії Білорусі створюють додаткові ризики для Польщі.

Зверніть увагу! Пропускний пункт "Кузня" на польсько-білоруському кордоні припинив роботу з 7:00 9 листопада. Через це на іншому пункті, "Бобровниках", утворилися черги з фур. У 25-кілометровому заторі водії вантажівок чекають майже по 39 годин.

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