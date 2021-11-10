У довжелезних чергах водії фур змушені чекати понад добу. Майже усі вантажівки, які перетинали кордон на "Кузні", вирушили на "Бобровники".

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Інколи чекають і по 39 годин

Через величезну кількість вантажівкам у чергах, водії інколи чекають на пропуск по 39 годин, тобто майже 2 доби. Черга уже розтягнулася на 25 кілометрів.

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Зверніть увагу! Автомобільний пропускний пункт "Кузня" на кордоні Білорусі й Польщі припинив свою роботу о 7:00 9 листопада. Причиною цього стала навала мігрантів з білоруської сторони.

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