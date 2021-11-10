Такі інциденти зафіксували в околицях міста Кринки та села Біловеж. Відповідну інформацію підтвердила речниця прикордонної служби Підляського воєводства Катажина Зданович.

Читайте також Покарання за наплив мігрантів: Франція підтримала введення санкцій проти Білорусі

Декому все-таки вдалося втекти

Після насильницького проникнення на територію Польщі прикордонникам вдалося затримати деяких мігрантів. Втім, є й такі, хто зміг втекти. Їх розшукують стражі кордону. Зданович уточнила, що у кожній з груп було "кілька десятків іноземців".

Біля Кузниці – наразі спокійно

У прикордонній службі Польщі розповіли й про ситуацію біля пункту пропуску Кузниця – Брузги, де на білоруському боці зібралися сотні мігрантів. За інформацією польського відомства, поки там все спокійно. Люди отримали їжу, мають намети та спальники. Аби зігрітися ввечері та вночі, вони розпалюють багаття. Все це відбувається під контролем білоруських прикордонників.

Новина доповнюється...