Зокрема, у процесі спілкування Меркель попросила Путіна вплинути на Лукашенка. Адже ситуація на кордоні двох держав критична.
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Меркель про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі
Канцлерка Німеччини наголосила, що використання білоруським режимом мігрантів проти Євросоюзу нелюдське й абсолютно неприйнятне. Вона попросила російського президента вплинути на ситуацію,
– йдеться у повідомленні.
Пресслужба Кремля вже також прокоментувала розмову лідерів Росії та Німеччини. Там зазначили, що політики детально розглянули ситуацію з біженцями на кордонах Білорусії з країнами ЄС. А також висловили занепокоєння гуманітарними наслідками міграційної кризи.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні: коротко
- 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.
- Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Таке рішення, як вважають, ухвалив самопроголошений президент Білорусі.
- Натомість Лукашенко заявив, що транзит біженців здійснює якась "європейська мафіозна структура". Він застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди Варшава та Мінськ стягнули війська.