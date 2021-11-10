Кадри зняли з польської території. На відео видно, як за огорожею, яка розділяє Білорусь та Польщу, зібрались люди.

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Білоруські силовики лякають мігрантів пострілами

Чути, що серед присутніх, є діти та жінки. Поруч з нелегальними мігрантами стоїть людина у формі. Чоловік стріляє вгору, а натовп реагує переляканим криком.

Дивіться відео Міноборони Польщі:

Щотижня у Білорусь прибувають кілька тисяч мігрантів

Раніше у Польщі заявили, що щотижня на білоруську територію прибувають близько 2 тисяч нелегальних мігрантів. Їх доставляють літаками, а потім буквально "женуть" до кордону з Польщею.

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Криза загострилась 8 листопада. Тоді до польського кордону попрямувала кількатисячна колона з нелегалів. На охорону Варшава направила 13 тисяч військових, які допомагають прикордонникам. Через напруження з мігрантами Польща та Литва ввели надзвичайний стан.

Зверніть увагу! Сам Олександр Лукашенко покладає провину за ситуації на західні країни. На це він поскаржився главі Кремля Володимиру Путіну. Самопроголошений глава держави вважає, що це польські силовики застосовують силу проти мирних людей.