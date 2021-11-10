Кадри зняли з польської території. На відео видно, як за огорожею, яка розділяє Білорусь та Польщу, зібрались люди.
До теми Готові до провокацій: Україна посилює кордон з Білоруссю технікою та безпілотниками
Білоруські силовики лякають мігрантів пострілами
Чути, що серед присутніх, є діти та жінки. Поруч з нелегальними мігрантами стоїть людина у формі. Чоловік стріляє вгору, а натовп реагує переляканим криком.
Дивіться відео Міноборони Польщі:
Щотижня у Білорусь прибувають кілька тисяч мігрантів
Раніше у Польщі заявили, що щотижня на білоруську територію прибувають близько 2 тисяч нелегальних мігрантів. Їх доставляють літаками, а потім буквально "женуть" до кордону з Польщею.
Актуально У НАТО відреагували на ескалацію на кордоні Польщі та Білорусі
Криза загострилась 8 листопада. Тоді до польського кордону попрямувала кількатисячна колона з нелегалів. На охорону Варшава направила 13 тисяч військових, які допомагають прикордонникам. Через напруження з мігрантами Польща та Литва ввели надзвичайний стан.