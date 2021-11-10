Як зауважив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в інтерв'ю, зараз ситуація на кордоні повністю контролюється.

Важливо У Білорусь щотижня прибуває 40 літаків з мігрантами, – МВС Польщі

Він зауважив, що на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти,

– розповів Єнін.

За його словами, Україна вживає всі необхідні заходи, зокрема:

з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю;

органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, безпілотниками, та службовими собаками.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зауважив, що ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю наразі під контролем. Проте є ризики, що іноземці спробують потрапити в країни Євросоюзу й через територію України.

Водночас він запевнив, що уряд Польщі вживає необхідних заходів, аби зміцнити цю ділянку кордону. Зазначимо, що раніше на допомогу прикордонникам Варшава направила 13 тисяч військовослужбовців.

Що зараз відбувається на кордоні Польщі

Наразі біля кордону з Польщею перебуває 2 – 4 тисячі мігрантів. Вони прибули туди ще 8 листопада і були налаштовані вкрай рішуче. Так, мігранти нівечили огорожу в надії прорватися через кордон.

Зрештою, двом чималим групам нелегальних мігрантів вдалося прорватися через білорусько-польський кордон. Іноземці зламали паркани. Сталося це пізно ввечері 9 листопада.

Те, що зараз відбувається, у Варшаві описують як "найбільший тест для спецслужб країни упродовж кількох останніх десятиліть". Режим Лукашенка не залишив це без уваги. Там обурилися стягуванням сил до кордону з Білоруссю й цинічно звинуватили Польщу у міграційній кризі. А ще, як не дивно, фантазували про провокації.