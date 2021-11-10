Польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський немає сумнівів, що Білорусь здійснює таку ворожу міграційну політику проти ЄС з легкої руки Росії.

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Навіщо це Росії

Головною метою президента Росії Володимира Путіна у контексті міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні є тривала дестабілізація ситуації в Центрально-Східній Європі.

Немає жодного сумніву, що дії Лукашенка відбуваються за повної згоди Росії. Чого хоче досягти Росія у цій грі? Кремль має далекосяжні цілі. Без сумніву, це – дестабілізація ситуації в ЄС, а точніше, спроба постійної дестабілізації у Центрально-Східній Європі,

– заявив Камінський.

На його переконання, Росія хоче мати інструмент шантажу і впливу на Європу, який застосовується не руками Кремля.

Яка роль у цьому Лукашенка

Головна ж мета Олександра Лукашенка, як вважає польський міністр, помститися Польщі і Литві за підтримку білоруського народу після фальсифікації президентських виборів у серпні минулого року. Утім, Лукашенко ставить і політичні завдання – аби його визнали у ЄС легітимно обраним президентом Білорусі і партнером для переговорів.

Яка зараз ситуація на білорусько-польському кордоні