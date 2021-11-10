Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский не имеет сомнений, что Беларусь осуществляет такую враждебную миграционную политику против ЕС с легкой руки России.
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Зачем это России
Главной целью президента России Владимира Путина в контексте миграционного кризиса на польско-белорусской границе является длительная дестабилизация ситуации в Центрально-Восточной Европе.
Нет никакого сомнения, что действия Лукашенко происходят при полном согласии России. Чего хочет достичь Россия в этой игре? Кремль имеет далеко идущие цели. Без сомнения, это – дестабилизация ситуации в ЕС, а точнее, попытка постоянной дестабилизации в Центрально-Восточной Европе,
– заявил Каминский.
По его убеждению, Россия хочет иметь инструмент шантажа и влияния на Европу, который применяется не руками Кремля.
Какова роль в этом Лукашенко
Главная же цель Александра Лукашенко, как считает польский министр, отомстить Польше и Литве за поддержку белорусского народа после фальсификации президентских выборов в августе прошлого года. Впрочем, Лукашенко ставит и политические задачи – чтобы его признали в ЕС легитимно избранным президентом Беларуси и партнером для переговоров.
Какова сейчас ситуация на белорусско-польской границе
- Сейчас у границы с Польшей находится 2 – 4 тысячи мигрантов. Каминский допускает очередные попытки со стороны нелегалов прорваться через польскую границу.
- Границу Польши с Беларусью охраняют около 13 тысяч военных – из 4 армейских дивизий. Нынешнюю ситуацию с мигрантами в Варшаве называют "самым большим тестом для польских спецслужб за несколько десятилетий".
Что известно о миграционном кризисе?
8 ноября из Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов. Ситуацией обеспокоены в Еврокомиссии и НАТО. В Альянсе обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз. Сам Лукашенко возлагает вину на западные державы.