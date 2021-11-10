Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что в СМИ и дальше появляются сообщения о наращивании войск России возле Украины. В Пентагоне следят за ситуацией.

К теме Россия перебрасывает танки к границе с Украиной, – Bloomberg

По словам Кирби, Остин по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе

Мы продолжаем внимательно следить,

– добавил пресс-секретарь.

Стягивание войск России к границе: что известно

Первым о том, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

У президента Владимира Зеленского пояснили, что у границы произошли "не столько количественные, как качественные изменения". Утверждали, что определенное усиление все же продолжается. Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенности партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ.

В ноябре комитет Рады тоже отметил, что масштабного перемещения военных подразделений России у границы с Украиной не зафиксировали. Однако заметили: Кремль активизировал деятельность разведки.

Впоследствии журналисты Bloomberg показали данные, согласно которым Россия стягивает танки на полигон "Погоново" в Воронежской области. До украинской границы оттуда около 250 километров.