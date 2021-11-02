В комментарии изданию Данилов высказался о последней публикации издания Politico, которое заявило, что Россия увеличила количество войск и техники возле украинской границы.

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Данилов прокомментировал заявления о российских войсках возле Украины

Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодня это не соответствует действительности,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, украинская сторона наблюдает за всеми процессами, поэтому такие данные являются дезинформацией, причину распространения которой Киев не понимает. "Что будет завтра, мы не знаем, на сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – подчеркнул Данилов.

По информации секретаря СНБО, ситуация возле российско-украинской границы в последнее время не менялась. Данилов добавил, что спутниковые фото стоит сопоставлять "со сравниваемым". Он призвал СМИ показать снимки, которые были там месяц назад и две недели назад. Фото, убежден Данилов, не будут отличаться.

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