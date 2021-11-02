У коментарі виданню Данілов висловився про останню публікацію видання Politico, яке заявило, що Росія збільшила кількість військ і техніки біля українського кордону.

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Данілов прокоментував заяви про російські війська біля України

Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, українська сторона спостерігає за всіма процесами, тому такі дані є дезінформацією, причину поширення якої Київ не розуміє. "Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – наголосив Данілов.

За інформацією секретаря РНБО, ситуація біля російсько-українського кордону останніми часом не змінювалася. Данілов додав, що супутникові фото варто зіставляти "з порівнюваним". Він закликав ЗМІ показати знімки, які були там місяць тому та два тижні тому. Фото, переконаний Данілов, не відрізнятимуться.

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