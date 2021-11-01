Станом на 1 листопада додаткового перекидання російських військових, техніки та озброєння до державного кордону з Україною не зафіксовано.

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Це – елемент спеціальних інформаційно-психологічних дій

Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ факти нарощування угруповань збройних сил Росії на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій та, по суті, є плановими заходами у рамках переміщення військ у рамках завершення навчань,

– розповів полковник Леонід Матюхін, Центр оперативного інформування.

В українській розвідці наголосили, що пильно стежать за тим, чи зростає кількість сил противника. Особлива увага – переміщенню російських збройних сил поблизу українського кордону.

Про збільшення кількості військових Росії повідомили ЗМІ

Зазначимо, що про те, що поблизу кордону України знову відбувається нарощення сил Росії, повідомило видання The Washington Post. Мовилось про таке саме масштабне пересування військ, як і в квітні 2021 року.

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Видання повідомило, що війна на Донбасі переходить у нову фазу, а загострення відбувається через обурення Москви. Кремль не влаштовують зв'язки Києва з Заходом. Аналітики стверджували, що те, що відбувається поблизу кордону, зовсім не схоже на навчання: сили 41-ї армії Росії не повернулись на місце дислокації, також перша гвардійська танкова армія Росії перемістилась ближче до державної межі України.