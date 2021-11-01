По состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано.
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Это – элемент специальных информационно-психологических действий
Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ факты наращивания группировок вооруженных сил России на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск в рамках завершения учений,
– рассказал полковник Леонид Матюхин, Центр оперативного информирования.
В украинской разведке отметили, что пристально следят за тем, растет ли количество сил противника. Особое внимание – перемещению российских вооруженных сил вблизи украинской границы.
Об увеличении количества военных России сообщили СМИ
Отметим, что о том, что вблизи границы Украины снова происходит наращивание сил России, сообщило издание The Washington Post. Речь шла о таком же масштабном передвижении войск, как и в апреле 2021 года.
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Издание сообщило, что война на Донбассе переходит в новую фазу, а обострение происходит из-за возмущения Москвы. Кремль не устраивают связи Киева с Западом. Аналитики утверждали, что то, что происходит вблизи границы, совсем не похоже на учения: силы 41-й армии России не вернулись на место дислокации, также первая гвардейская танковая армия России переместилась ближе к государственной границе Украины.
Что известно о перемещении войск России весной 2021
В апреле Россия перебросила к украинской границе наибольшее с 2014 года количество военных. Об угрозе сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак с трибуны парламента. Беспокойство ситуацией выразили мировые лидеры: они призвали Владимира Путина уменьшить напряженность. Именно тогда Владимир Зеленский предложил очную встречу Путину на Донбассе.