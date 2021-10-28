Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он считает, что обострение было прогнозируемым и поддерживает применение беспилотника Bayraktar Вооруженными силами Украины.
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По его словам, уничтожение огневой точки врага снизило активность оккупанта – по крайней мере, артиллерийскую. Однако снайперы продолжают работать.
Сейчас, в основном, потери уходят от снайперского огня. Конечно, на него влиять труднее.
Обострение не связано с боевиком Косяком
В то же время Гармаш отметил, что обострение на Донбассе вызвано не задержанием вражеского разведчика Андрея Косяка. Впрочем, вполне может быть вызвано нежеланием России проводить нормандский формат.
По его словам, перед важными внешнеполитическими событиями для российской дипломатии уже стало традицией обострять ситуацию на Донбассе, чтобы у Сергея Лаврова или Владимира Путина были дополнительные военные козыри.
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Война на Донбассе: последние новости
- Украинские военные впервые применили на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar-TB2. Это был вынужденный шаг, поскольку оккупанты не реагировали на требования остановить обстрел позиций ВСУ.
- В то же время, пророссийские боевики продолжают игнорировать договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. 27 октября под обстрел оккупантов попали гражданские населенные пункты Кряковка и Трехизбенка.
- В результате вражеской атаки погиб украинский военнослужащий.