К счастью, жертв среди местного населения нет, однако без разрушений не обошлось.

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Взрывы снарядов вызвали пожар

Оккупанты применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. В Трехизбенке от обстрелов пострадали жилища крестьян. Также взрывы снарядов вызвали пожар.

Повреждения получили сразу 5 домов: в них разбиты стекла, частично разрушены крыша и стены. Снаряд попал прямо в гараж одного из местных хозяев. Без электроснабжения остались 235 домов, ведь сеть тоже получила повреждения.

Обратите внимание! Подразделения ГСЧС быстро потушили пожар: загорелась сухая трава и деревянные хозяйственные постройки.

Под обстрел попали и окрестности Кряковки

По окрестностям Кряковки выпустили 28 снарядов. Жертв и пострадавших нет, повреждена водовозка ЗИЛ-131.

Смотрите фото с Трехизбенки и Кряковки / Фото ОТУ "Север":