К счастью, жертв среди местного населения нет, однако без разрушений не обошлось.
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Взрывы снарядов вызвали пожар
Оккупанты применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. В Трехизбенке от обстрелов пострадали жилища крестьян. Также взрывы снарядов вызвали пожар.
Повреждения получили сразу 5 домов: в них разбиты стекла, частично разрушены крыша и стены. Снаряд попал прямо в гараж одного из местных хозяев. Без электроснабжения остались 235 домов, ведь сеть тоже получила повреждения.
Под обстрел попали и окрестности Кряковки
По окрестностям Кряковки выпустили 28 снарядов. Жертв и пострадавших нет, повреждена водовозка ЗИЛ-131.
Смотрите фото с Трехизбенки и Кряковки / Фото ОТУ "Север":
Какой ситуация на Донбассе была наканунеЗа 27 октября оккупанты 15 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение и запускали беспилотники. В результате вражеских обстрелов погиб украинский защитник.