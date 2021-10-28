На щастя, жертв серед місцевого населення немає, проте без руйнувань не обійшлось.
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Вибухи снарядів спричинили пожежу
Окупанти застосували заборонену мінськими домовленостями артилерію великого калібру. У Трьохізбенці від обстрілів постраждали житла селян. Також вибухи снарядів спричинили пожежу.
Пошкодження отримали одразу 5 будинків: у них розбите скло, частково зруйновані дах та стіни. Снаряд влучив прямісінько в гараж одного з місцевих господарів. Без електропостачання залишились 235 будинків, адже мережа теж зазнала пошкоджень.
Під обстріл потрапили і околиці Кряківки
По околицях Кряківки випустили 28 снарядів. Жертв та постраждалих немає, пошкоджена водовозка ЗІЛ-131.
Дивіться фото з Трьохізбенки та Кряківки / Фото ОТУ "Північ":
Яка ситуація на Донбасі була напередодніЗа 27 жовтня окупанти 15 разів порушили домовленості про режим тиші. Вони використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння та запускали безпілотники. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український захисник.