На щастя, жертв серед місцевого населення немає, проте без руйнувань не обійшлось.

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Вибухи снарядів спричинили пожежу

Окупанти застосували заборонену мінськими домовленостями артилерію великого калібру. У Трьохізбенці від обстрілів постраждали житла селян. Також вибухи снарядів спричинили пожежу.

Пошкодження отримали одразу 5 будинків: у них розбите скло, частково зруйновані дах та стіни. Снаряд влучив прямісінько в гараж одного з місцевих господарів. Без електропостачання залишились 235 будинків, адже мережа теж зазнала пошкоджень.

Зверніть увагу! Підрозділи ДСНС швидко загасили пожежу: зайнялась суха трава та дерев'яні господарські споруди.

Під обстріл потрапили і околиці Кряківки

По околицях Кряківки випустили 28 снарядів. Жертв та постраждалих немає, пошкоджена водовозка ЗІЛ-131.

Дивіться фото з Трьохізбенки та Кряківки / Фото ОТУ "Північ":