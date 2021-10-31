Чиновники, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, заявили, что речь идет о передвижении войск, как в апреле 2021 года. Тогда действия России вызвали резкую международную реакцию.

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Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины

The Washington Post пишет, что возобновление передвижения российских войск возле украинской границы произошло на фоне того, как Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины. Мол, российские официальные лица, в частности – Путин, на протяжении последних месяцев усилили свою риторику, "нападая" на связи Киева с Западом. Кроме этого, в СМИ обратили внимание на то, что война на Донбассе "переходит в новую стадию". Потому что 26 октября украинские военные использовали турецкий беспилотник Bayraktar. ВСУ впервые применили эту технологию в бою, что вызвало возмущение у Москвы.

Справка. Украина решила применить беспилотник в ответ на смертельный обстрел позиций ВСУ со стороны оккупантов. Соответствующий приказ поступил только тогда, когда дипломатия не помогла.

В то же время, отметили в американском СМИ, особенно напряженными сейчас являются отношения между Москвой и НАТО. Так как в начале октября Россия приостановила свою миссию в Брюсселе. Это произошло после того, как Альянс выдворил 8 членов российской миссии из-за обвинений в шпионаже.

Это не похоже на тренировку, – аналитики из США

Чем занимаются российские войска, которые собираются возле границы с Украиной, пока непонятно. Впрочем, в соцсетях распространяют видео, на которых видно, как военные поезда и колонны на юге и западе России перемещают большое количество военной техники, включая танки и ракеты.

Дело в том, что это не учения. Это не похоже на тренировку. Что-то происходит. Но что?,

– отметил Майкл Кофман, директор программы изучения России аналитической группы CNA.

По его словам, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые обычно базируются в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений. Между тем они объединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме этого, Кофман сообщил, что первая гвардейская танковая армия России (элитное подразделение, которое базируется под Москвой) тоже перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Что происходило в апреле 2021 года