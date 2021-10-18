После закрытия представительств контакты России и НАТО будут поддерживать через посла России в Бельгии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Это зеркальные шаги на действия НАТО"

Такое решение Москвы связано с решением Альянса отозвать 8 сотрудников России при НАТО. Как сказал Лавров, о том, что зеркальные шаги вскоре будут, Россия сразу же предупредила.

Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен,

– сказал Лавров.

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