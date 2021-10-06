Страна-агрессор обещает отреагировать на действия Североатлантического альянса. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.
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Решение НАТО выслать восьмерых представителей России без ответа не останется,
– сказал он.
Стоит отметить, что, выслав российских дипломатов-шпионов, Альянс вдвое сократил миссию РФ. В результате количество человек при штаб-квартире уменьшится до 10.
Дипломатические скандалы России
- В апреле между Чехией и Россией вспыхнул скандал из-за расследования дела о взрывах во Врбетице, к которым были причастны российские разведчики.
- Чехия решила выслать 18 сотрудников российского посольства. Россия ответила на такое решение и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
- После этого в чешском внешнеполитическом ведомстве заявили о принудительном выезде других российских дипломатов до конца мая 2021 года.